رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً عسكرياً اتحادياً

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اربیل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 14 حزيران (يونيو) 2026، وفداً عسكرياً اتحادياً برئاسة رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عبد الأمير يار الله.

وخلال الاجتماع، قدّم رئيس أركان الجيش إيجازاً بشأن أهداف زيارة الوفد العسكري إلى إقليم كوردستان، والتي تأتي بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الاتحادي لمتابعة جهود حفظ الأمن والاستقرار، ولا سيّما حماية الشركات النفطية ووضع حدّ لاستهدافها.

بدوره، أبدى رئيس الحكومة شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي على متابعاته وتأكيداته بشأن حفظ أمن الإقليم واستقراره، مؤكداً دعم حكومة الإقليم الكامل لهذه الخطوات، كما جدّد رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية والعسكرية المشتركة.