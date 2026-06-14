رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي الصحفي هيمن لهوني بوفاة والده

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أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد 14 / 6، اتصالاً هاتفياً قدم فيه تعازيه ومواساته إلى الصحفي هيمن لهوني، مستشار رئيس الحكومة ورئيس مكتب المبادرة، وذلك في وفاة والده الأستاذ حسين محمد بهاء الدين.

وأعرب رئيس الحكومة عن خالص تعازيه وعميق مواساته، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلتهم الكريمة الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب هيمن لهوني، باسمه وباسم عائلته، عن شكره وتقديره لرئيس الحكومة على هذا الاتصال ومواساته الكريمة."