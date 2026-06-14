عنكاوا تستقبل البطريرك الجديد للكنيسة الكلدانية خلال زيارته لكنيسة مار يوسف

منذ 19 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - استقبلت كنيسة مار يوسف في قضاء عنكاوا في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، البطريرك الجديد للكنيسة الكلدانية الكاثوليكية مار بولس الثالث نونا، خلال زيارته إلى كنيسة مار يوسف، في إطار جولة رعوية بعد تنصيبه حديثاً على رأس الكنيسة.

وكان البطريرك مار بولس الثالث نونا قد جرى تنصيبه في كاتدرائية مار يوسف في بغداد بتاريخ 29 أيار/مايو الماضي، بعد انتخابه بطريركاً في نيسان/أبريل، حيث شغل سابقاً منصب رئيس أبرشية القديس توما الرسول في أستراليا ونيوزيلندا.