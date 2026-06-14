قاليباف: هجوم إسرائيل على لبنان يكشف افتقار أمريكا للإرادة لتنفيذ التزاماتها
أربيل (كوردستان 24)- قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف اليوم الأحد 14 حزیران/یونیو 2026، إن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت يظهر أن الولايات المتحدة إما تفتقر إلى الإرادة للوفاء بالتزاماتها أو إلى القدرة على ذلك.
وأضاف في منشور على منصة إكس أن الاستمرار في المسار الحالي سيكون مستحيلا إذا لم يتم الوفاء بالالتزامات.
تجاوز صهیونیستها به ضاحیه باردیگر نشان داد آمریکا یا ارادهای برای اجرای تعهدات خود ندارد یا توان آن را. با چراغ سبز نشان دادن به رژیم نمیتوانید امتیاز بگیرید. بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده است.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 14, 2026
اگر اراده و توان اجرای تعهدات خود را ندارید، سخن گفتن از ادامه مسیر ممکن نیست.