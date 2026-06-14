قاليباف: هجوم إسرائيل على لبنان يكشف افتقار أمريكا للإرادة لتنفيذ التزاماتها

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أربيل (كوردستان 24)- قال كبير ​المفاوضين الإيرانيين محمد ‌باقر قاليباف اليوم الأحد 14 حزیران/یونیو 2026، ​إن الهجوم ​الإسرائيلي على الضاحية ⁠الجنوبية لبيروت ​يظهر أن ​الولايات المتحدة إما تفتقر إلى الإرادة ​للوفاء ​بالتزاماتها أو إلى القدرة ‌على ⁠ذلك.

وأضاف في منشور على منصة إكس ​أن ​الاستمرار ⁠في المسار الحالي ​سيكون مستحيلا ​إذا ⁠لم يتم الوفاء بالالتزامات.