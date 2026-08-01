فيلم "جيران" الكوردي يستهل جولة عرض شاملة في مدن روجآفا

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أربيل (كوردستان 24)- بدأ الفيلم السينمائي الكوردي "جيران" (Neighbours)، للمخرج مانو خليل، جولة عروضه الجماهيرية العامة في عدد من مدن ومناطق روجآفاي كوردستان، وذلك عقب مشاركته وحصده لعدة جوائز في مهرجانات وفعاليات سينمائية دولية.

وصرح المخرج مانو خليل، اليوم السبت 1 آب/أغسطس 2026، لـ كوردستان24، بأن فيلم "جيران" سيعرض في مدن قامشلو، عامودا، ديريك، رميلان، تربه سبي ودرباسية، إضافة إلى عدة مدن وبلدات أخرى.

مؤكداً أن هذه العروض تتيح فرصة للجمهور في روجآفا بكوردستان للتعرف عن قرب على أحد أبرز الأعمال السينمائية الكوردية الحديثة.

وأوضح خليل أن الفيلم يتناول قصة طفل كوردي يبلغ من العمر ست سنوات، يعيش في قرية قريبة من الحدود بين شمال وغرب كوردستان التابعة لمدينة قامشلو، حيث تنقسم عائلته بين دولتي تركيا وسوريا.

كما يسلط العمل الضوء على خمسين عاماً من المعاناة تحت حكم حزب البعث، مجسداً تفاصيل مؤلمة مثل تعرض الطفل للضرب بسبب تحدثه باللغة الكوردية، واضطراره لتعلم العربية في المدرسة بينما يتحدث الكوردية في المنزله، إلى جانب تناول قضية الحدود التي قسمت الأرض والأسرة والثقافة.

وعبّر المخرج عن شكره وتقديره لجميع الجهات والأفراد الذين ساهموا في تنظيم وتنفيذ هذه العروض في روجآفا كوردستان، مشيداً بدور المؤسسات الثقافية وفريق العمل، وثقة الجمهور لدعم الفن والسينما الكوردية وإيصال رسالتها الإنسانية والتاريخية للأجيال القادمة.

يُذكر أن فيلم "جيران"، وهو من إخراج وتأليف مانو خليل، انطلقت عروضه الرسمية اليوم السبت في مدن روجآفا بكوردستان وسط إقبال متوقع من المتابعين والمهتمين بالشأن السينمائي.