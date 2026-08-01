تسمّم غذائي يطال 22 شخصاً في الفلوجة والسلطات تغلق المطعم المُتسبِّب

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات المحلية والطبية في محافظة الأنبار، حالة الاستنفار الصحي في مدينة الفلوجة عقب استقبال مستشفى الفلوجة التعليمي 22 حالة إصابة بتسمم غذائي بين نساء وأطفال، وسط إجراءات حازمة لإغلاق المنشأة المتسببة والتحقيق في ملابسات الواقعة.

وأفادت إدارة المستشفى باستقبال المصابين خلال الساعات الماضية إثر ظهور أعراض مرضية ناتجة عن تناول أطعمة غير صالحة للاستهلاك البشري، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

مشيرةً إلى خضوع 15 طفلاً للفحوصات والتدخلات الطبية اللازمة، فيما أُحيلت 7 نساء إلى الأقسام المختصة لاستكمال العلاج وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة.

على الصعيد الإداري والأمني، أصدر قائممقام قضاء الفلوجة، فيصل خالد العيفان، قراراً فورياً بإغلاق الكافيتريا المشتبه بتسببها في حادثة التسمم، فيما أوقفت الأجهزة الأمنية صاحب المنشأة على ذمة التحقيق.

كما باشرت الفرق المختصة بسحب عينات من المواد الغذائية والمأكولات الموجودة داخل المنشأة لإخضاعها للفحوصات المخبرية، بهدف تحديد الأسباب المباشرة للتسمم واتخاذ الإجراءات القانونية والصحية الرادعة.