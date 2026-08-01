موسكو تعلن السيطرة على 32 بلدة أوكرانية واعتراض 21 ألف مسيرة خلال شهر تموز

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تحقيق تقدم ميداني واسع خلال شهر تموز/يوليو الماضي، مؤكدة سيطرة قواتها على 32 بلدة إضافية في عمق الأراضي الأوكرانية، بالتزامن مع إحباط هجمات جوية مكثفة بأكثر من 21 ألف طائرة مسيرة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فجر اليوم السبت 1 آب 2026، عن بيان رسمي للوزارة، تفاصيل العمليات العسكرية التي جرت في الفترة من 1 إلى 31 تموز، حيث تمكنت القوات الروسية من السيطرة على:

12 بلدة في مقاطعة خاركيف.

11 بلدة في مقاطعة دونيتسك.

4 بلدات في مقاطعة سومي.

3 بلدات في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

بلدتان في مقاطعة زابوروجيا.

وأوضح البيان أن من بين المناطق المسيطر عليها، بلدتان تتمتعان بأهمية استراتيجية وحيوية تقعان ضمن حدود مدينة "كوستانتينيفكا" في مركز إقليم دونيتسك، والتي شهدت دخول القوات الروسية إليها الشهر الماضي.

يأتي هذا التقدم بعد تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطلع الشهر الماضي، أكد فيها تكثيف الاستعدادات العسكرية للسيطرة على المدن الأكثر استراتيجية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، وهو ما تلاه تصعيد واسع للعمليات الهجومية على مختلف جبهات القتال.

وعلى صعيد الدفاع الجوي، كشفت الوزارة أن أنظمتها الدفاعية تمكنت خلال 31 يوماً من شهر تموز من إسقاط وتدمير أكثر من 21 ألف طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه مناطق روسية مختلفة. وأشارت الإحصائيات إلى أن ذروة الهجمات كانت يومي 24 و25 تموز، حيث تم اعتراض 937 و1060 مسيرة على التوالي.

دخلت الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث منذ اندلاعها في 24 شباط 2022، وتسببت في أزمة إنسانية كبرى ونزوح الملايين، فضلاً عن تداعياتها العميقة على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي. وترجع موسكو أسباب الحرب إلى مساعي أوكرانيا للانضمام لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي، وهو ما تراه تهديداً مباشراً لأمنها القومي، ممتدة بجذورها إلى عام 2014 حين ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.

وعن حصيلة الضحايا، وفي ظل غياب إحصائيات رسمية موحدة، تشير مراكز أبحاث إلى تأكيد هوية أكثر من 236 ألف جندي روسي قُتلوا في المعارك، بينما تزعم كييف أن خسائر الجيش الروسي تجاوزت مليوناً و400 ألف ما بين قتيل وجريح.

في المقابل، تُقدر تقارير مقتل نحو مليون و200 ألف مقاتل وجندي أوكراني، فيما وثقت الأمم المتحدة منذ بداية الحرب وحتى منتصف العام الحالي أكثر من 65 ألف حالة بين قتيل وجريح في صفوف المدنيين الأوكرانيين.