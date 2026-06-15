براءة البيض من تهمة رفع الكولسترول.. والسر في طريقة الطهي

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أربيل (كوردستان24)- كشفت نتائج دراسة حديثة نُشرت في العدد الأخير (يوليو 2025) من "المجلة الأميركية للتغذية السريرية"، عن حقائق جديدة تعيد صياغة المفهوم الشائع حول علاقة بيض الدجاج بارتفاع الكولسترول وأمراض القلب، مؤكدة أن "الدهون المشبعة" في النظام الغذائي تمثل خطراً أكبر بكثير من الكولسترول الموجود طبيعياً في البيض.

وبحسب الدراسة التي شملت 48 بالغاً يعانون من ارتفاع مستويات الكولسترول الضار (LDL)، تبين أن تناول بيضتين يومياً ضمن نظام غذائي "قليل الدهون المشبعة" لم يؤدِّ إلى رفع مستويات الكولسترول، بل على العكس، ساهم في خفضها لدى المشاركين.

وأوضح الباحثون أن الارتفاع الملحوظ في مستويات الكولسترول الضار ارتبط بشكل مباشر بتناول الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء والمصنعة، والزبدة، والأجبان، والزيوت النباتية مثل زيت النخيل، وليس بتناول البيض بحد ذاته.

وفي سياق متصل، نقل موقع "مايو كلينك" الطبي عن خبراء الصحة تأكيدهم أن البيض يظل مصدراً ميسور التكلفة للبروتين والعناصر الغذائية. ورغم أن البيضة الواحدة تحتوي على نحو 186 ملليغراماً من الكولسترول (تتركز بالكامل في الصفار)، فإن تأثيرها على دم الإنسان يظل محدوداً مقارنة بالدهون المتحولة والمشبعة.

وينصح الخبراء بضرورة الانتباه إلى "طريقة الطهي" وما يُقدم بجانب البيض؛ حيث إن اللحم المقدد والنقانق، أو قلي البيض في الزبدة والزيوت المهدرجة، هي العوامل الحقيقية التي ترفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

على صعيد الوقاية، أشارت التقارير إلى أن الأشخاص الأصحاء يمكنهم تناول ما يصل إلى 7 بيضات أسبوعياً بأمان، وهو معدل قد يساعد في الوقاية من السكتات الدماغية وحماية العين من "التنكس البقعي".

ومع ذلك، وضع الأطباء تحفظات فيما يخص مرضى السكري؛ حيث أظهرت بعض الأبحاث وجود صلة بين تناول البيض بكثرة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب لدى هذه الفئة، مما يستدعي مزيداً من الدراسات لتحديد طبيعة هذه العلاقة بدقة.

ولمن يرغب في الاستفادة من بروتين البيض دون استهلاك الكولسترول، يقترح أخصائيو التغذية الاعتماد على "بياض البيض" فقط، كونه خالياً تماماً من الكولسترول ويحتوي على سعرات حرارية منخفضة (19 سعرة للبيضة الكبيرة)، مع الحفاظ على حصة جيدة من البروتين.

القيمة الغذائية للبيضة الواحدة:

السعرات الحرارية: 74 سعراً.

البروتين: 6 غرامات.

الفيتامينات: غنية بفيتامين «أ» و«د» والكولين الضروري لصحة الدماغ.

المعادن: تحتوي على الكالسيوم ومضادات الأكسدة.