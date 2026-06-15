طقس العراق.. تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، عن تقريرها المفصل لحالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، متوقعةً موجة من الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، تتزامن مع نشاط للرياح المسببة لتصاعد الغبار في بعض المناطق.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن طقس يوم غدٍ الثلاثاء سيكون صحواً في عموم البلاد، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط خلال النهار في المناطق الجنوبية لتصل سرعتها إلى 40 كم/س. وأشار التقرير إلى أن درجات الحرارة ستسجل ارتفاعاً طفيفاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما تبقى مقاربة لمعدلاتها السابقة في المنطقة الجنوبية، مع رؤية أفقية جيدة تتراوح بين 8-10 كم.

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم الثلاثاء، كشف البيان عن تباين بين المحافظات؛ حيث تسجل السليمانية أدنى درجة حرارة بـ 35 مئوية، تليها دهوك 36، وأربيل 38، فيما تسجل كل من نينوى وكركوك 39 درجة. أما العاصمة بغداد وديالى وصلاح الدين والأنبار وكربلاء فمن المتوقع أن تصل فيها الحرارة إلى 40 درجة، وترتفع لتصل إلى 41 في النجف وبابل والديوانية وواسط، بينما تسجل ميسان والمثنى 42 درجة، وتتصدر ذي قار والبصرة القائمة بـ 43 درجة مئوية.

أما بشأن طقس يوم الأربعاء، فقد أوضح البيان أن الأجواء ستبقى صحوة بوجه عام، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد. وحذرت الهيئة من نشاط الرياح في المنطقة الجنوبية خلال النهار، مما قد يتسبب بتصاعد غبار خفيف يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في تلك المناطق لتتراوح ما بين 5-7 كم.

وفيما يخص الحالة الجوية ليومي الخميس والجمعة، أكدت الهيئة استقرار الطقس على الحالة "الصحوة"، مع استمرار المنحى التصاعدي لدرجات الحرارة في عموم محافظات العراق، تزامناً مع دخول فصل الصيف ذروته.