فون دير لاين: على إيران تغيير سلوكها قبل رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي

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أربيل (كوردستان 24)- قالت ​رئيسة المفوضية الأوروبية ‌أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين 15 حزیران/یونیو 2026، ​إن على إيران ​تغيير سلوكها بنحو جذري ⁠قبل رفع ​أي عقوبات يفرضها الاتحاد ​الأوروبي.

وأضافت في مؤتمر صحفي انعقد في إيفيان ​بفرنسا قبل قمة ​مجموعة السبع "مبدأ العقوبات هو ‌أننا ⁠بحاجة إلى تغيير حقيقي على أرض الواقع قبل أن ​نفكر ​في ⁠رفعها. العقوبات مفروضة لتغيير السلوك. ​لذا، إذا ​كان ⁠السلوك يتغير بصورة موثوقة وقابلة للتحقق، ⁠عندئذ ​يمكن رفع ​العقوبات".



المصدر: رویترز