فون دير لاين: على إيران تغيير سلوكها قبل رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي
أربيل (كوردستان 24)- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين 15 حزیران/یونیو 2026، إن على إيران تغيير سلوكها بنحو جذري قبل رفع أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وأضافت في مؤتمر صحفي انعقد في إيفيان بفرنسا قبل قمة مجموعة السبع "مبدأ العقوبات هو أننا بحاجة إلى تغيير حقيقي على أرض الواقع قبل أن نفكر في رفعها. العقوبات مفروضة لتغيير السلوك. لذا، إذا كان السلوك يتغير بصورة موثوقة وقابلة للتحقق، عندئذ يمكن رفع العقوبات".
المصدر: رویترز