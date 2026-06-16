كبار السن في كوردستان.. رمز الخبرة وضرورة الاحترام في المجتمع

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أربيل (كوردستان24)- يُعد اليوم العالمي لكبار السن، الذي أقرته الأمم المتحدة رسمياً، فرصة هامة لتسليط الضوء على حياة واحتياجات وتجارب الأشخاص الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة عائلاتهم ومجتمعاتهم. وفي إقليم كوردستان، يُنظر إلى كبار السن دائماً كركيزة أساسية للثقافة وحماة للقيم الاجتماعية والتربوية.

في هذا التقرير المصور، تلتقي مراسلة قناة "كوردستان 24" داليا كمال، بمجموعة من كبار السن في الأماكن العامة للاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم. وتتزامن هذه اللقاءات مع أنغام فلكلورية يعزفها ويغنيها فنان شعبي في الشارع، مما يضفي أجواءً خاصة تعيد إحياء الذاكرة والتراث.

رسائل كبار السن إلى المجتمع والشباب

خلال المقابلات، وجه عدد من كبار السن رسائل هامة إلى جيل الشباب، تمحورت حول التاكيد على ضرورة بقاء احترام كبار السن كقيمة أخلاقية واجتماعية راسخة. حيث أشار أحد المتحدثين إلى أن احترام الجيل الأكبر سناً يعكس وعي المجتمع ورقيه.

كما تطرق كبار السن، الى أهمية تقديم العون لكبار السن في تفاصيل الحياة اليومية، مثل مساعدتهم في عبور الشوارع أو توفير بيئة ملائمة ومريحة لهم في المرافق العامة.

فيما تحدث بعض المشاركين عن التغيرات التي طرأت على العلاقات الاجتماعية في العصر الحالي، معربين عن أملهم في الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية متينة، مذكرين الشباب بأن مرحلة الشيخوخة هي مرحلة طبيعية سيمر بها الجميع مستقبلاً.

يظهر التقرير في ختامه أن رعاية فئة كبار السن والاستفادة من خبراتهم ليست مجرد واجب مؤسساتي، بل هي مسؤولية أخلاقية وإنسانية مشتركة تضمن تمتع هذه الفئة بحياة كريمة تليق بما قدموه طوال حياتهم.