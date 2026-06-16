أكثر من 90% من مواطني كوردستان تم تزويدهم بالكهرباء على مدار 24 ساعة

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أربيل (كوردستان 24)- في إطار مشروع 'رووناكي' (الإنارة) الذي أطلقته حكومة إقليم كوردستان، أظهرت البيانات الخاصة بشهر نيسان/أبريل الماضي أن نصف المنازل المشمولة بالمشروع بلغت تكلفة استهلاكها مبالغ أقل من القيم المدرجة أدناه؛ حيث جاءت التكاليف بحسب المحافظات كالتالي: أربيل 54,000 دينار، السليمانية 41,000 دينار، دهوك 57,000 دينار، وحلبجة 35,000 دينار.

وبالتوازي مع ذلك، تم حتى اليوم تأمين الكهرباء على مدار 24 ساعة لأكثر من 90% من مواطني الإقليم عبر مشروع "رووناكي".

ووفقاً للأسعار الجديدة، فإن 80% من المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود، يدفعون حالياً مبالغ أقل مما كانوا يدفعونه سابقاً مقابل الجمع بين فواتير المولدات الأهلية والكهرباء الوطنية.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قد أعلن عن انطلاق مشروع "رووناكي" لأول مرة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2024.

لاحقاً، وفي شهر أيار/مايو من العام الجاري، صادق مجلس وزراء إقليم كوردستان بالإجماع على قائمة الأسعار الجديدة للكهرباء ضمن إطار المشروع، وذلك بهدف توفير الطاقة على مدار الساعة في جميع أنحاء الإقليم بحلول نهاية عام 2026. ومن المقرر تزويد كافة المنازل والمرافق التجارية في كوردستان بالكهرباء المستمرة على مدار الساعة بنهاية هذا العام .