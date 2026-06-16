جنوب لبنان: 4 قتلى بمسيرات إسرائيلية، وطهران ترهن اكتمال "إنهاء الحرب" بالانسحاب الكامل

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أربيل (كوردستان 24)- أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، الیوم الثلاثاء 16 حزیران/یونیو 2026، بسقوط أربعة قتلى جراء سلسلة ضربات إسرائيلية استهدفت ثلاث سيارات في منطقة النبطية بجنوب البلاد.

وأوضحت الوكالة أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت مركبتين في بلدة ميفدون، بينما طالت ضربة ثالثة سيارة في بلدة شوكين المجاورة، مما أسفر عن سقوط الضحايا وعدد من الجرحى في حصيلة أولية.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة جوية عقب رصد "مركبة مشبوهة" في منطقة تواجد جنوده، مشيراً إلى اعتراض صواريخ أُطلقت باتجاه قواته وتدمير المنصة التي استُخدمت في الهجوم.

وفي المقابل، لم يصدر عن حزب الله أي بيان رسمي يتبنى فيه تنفيذ عمليات عسكرية خلال هذا اليوم.

يأتي هذا التصعيد الميداني في وقت يشهد فيه لبنان تراجعاً نسبياً في حدة العمليات عقب إعلان اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب يوم امس الاثنين.

ومع ذلك، تشير الإحصاءات إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل في الجنوب منذ توقيع الاتفاق، ما دفع الجيش اللبناني إلى تحذير السكان من التسرع في العودة إلى قراهم الحدودية، مؤكداً استمرار خطر الهجمات الإسرائيلية.

وعلى الصعيد السياسي، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إنهاء الصراع يظل منقوصاً ما لم ينسحب الجيش الإسرائيلي من كافة الأراضي التي احتلها خلال الحرب. وشدد عراقجي في تصريحات متلفزة على أن أي هجوم أو استمرار للاسرائیل من الآن فصاعداً سيُعد "انتهاكاً لمذكرة التفاهم".

يُذكر أن حصيلة ضحايا الحرب في لبنان بلغت 3826 قتيلاً منذ اندلاع المواجهات، التي بدأت في شباط/فبراير الماضي في أعقاب تصعيد متبادل شمل ضربات أمريكية وإسرائيلية طالت العمق الإيراني.



المصدر: فرانس برس