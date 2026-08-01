الجيش الكويتي يعلن تصدي دفاعاته الجوية لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم السبت 1 آب/أغسطس 2026، أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهجوم شنته طائرات مسيرة إيرانية.

وأوضحت رئاسة الأركان في بيان رسمي، أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في بعض المناطق كانت ناتجة عن عمليات التصدي التي نفذتها الدفاعات الجوية الكويتية للطائرات المسيرة الإيرانية.

مؤكدة مواصلة القوات المسلحة التعامل مع أي تهديدات صادرة من الدول المعادية.

ودعت رئاسة الأركان المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، والابتعاد عن تداول الشائعات أو نشر المعلومات غير الموثوقة.

من جانبها، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء بسماع دوي انفجارات داخل الأراضي الكويتية.