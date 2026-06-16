مواسم وفيرة وأرقام قياسية للأمطار تُنعش قطاعي الزراعة والسياحة في شرق كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- غمرت الفرحة نفوس مزارعي شرق كوردستان (غرب إيران) هذا العام بفضل الهطولات المطرية الوفيرة التي شهدتها المنطقة مع نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع. وقد ساهمت هذه التساقطات في إعادة تدفق مئات الينابيع التي عانت من الجفاف لسنوات، وأعادت ملء الجداول والأنهار بالمياه، وتسببت في فيضان السدود، مما يبعث الأمل في تعويض خسائر ومعاناة سنوات الشح السابقة بموسم زراعي وفير.

وفي جولتنا الميدانية لكوردستان24، عبّر عدد من الأهالي والمزارعين عن تفاؤلهم بالوضع المائي الحالي؛ حيث قال المواطن "رؤوف أحمدي"، من سكان قرية "بردسبي" في منطقة كوماسي:

"بالمقارنة مع الأعوام السابقة، فإن الوضع المائي ممتاز بفضل غزارة الأمطار، والينابيع تدفقت بكثرة. والحمد لله، باتت المراعي والزراعة في حالة جيدة جداً، وتجاوزنا مشكلات الشح التي واجهتنا سابقاً."

ومن جانبه، أكد المواطن "محمد كارداني"، من سكان قرية "درتفي" في مريوان، على الأثر الاقتصادي لهذه الوفرة قائلاً:

"الحمد لله، منسوب المياه ممتاز هذا العام في هذه المنطقة. في السنوات السابقة كنا نعاني من قلة المياه لدرجة أنها لم تكن تكفي لري الحقول، أما الآن فقد تدفقت المياه بكثرة، مما يتيح للمزارعين زراعة محاصيل متنوعة مثل الأرز، حيث تبدو الحقول خضراء وجميلة بفضل الله."

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأنواء الجوية في محافظة سنندج إلى أن مناطق شرق كوردستان سجلت أعلى معدلات هطول للأمطار على مستوى البلاد، حيث نالت منطقتا "سروآباد" و"مريوان" النصيب الأكبر. وتصدرت منطقة "دزلي" التابعة لمدينة سروآباد القائمة بمعدل هطول بلغ 2086.5 ملم، تلتها منطقة "هورامان التخت" بمعدل 1956 ملم، بينما سجلت مدينة مريوان وضواحيها ما يقارب 1600 ملم من الأمطار.

وتكتسب هذه الوفرة المائية أهمية استثنائية عند مقارنتها بالوضع المائي في بقية أنحاء البلاد؛ ففي الوقت الذي تعاني فيه معظم المناطق الوسطى والشرقية من إيران الواقعة شرق سلسلة جبال زاگروس من جفاف حاد، حيث انخفض منسوب المياه في سدود العاصمة طهران إلى أقل من 10% من طاقتها الاستيعابية، فإن غزارة الأمطار والتربة الخصبة في شرق كوردستان حملت بشائر موسم زراعي متميز.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا التحسن البيئي بشكل إيجابي وملموس على تنشيط القطاع السياحي أيضاً، مستفيداً من الطبيعة الجبلية والمائية الخلابة للمنطقة.



تقریر: كامل بوكاني - كوردستان 24 - شرق كوردستان