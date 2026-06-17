ميسي يكتب التاريخ بـثلاثية وهالاند يضرب طموحات العراق برباعية نرويجية

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أربيل (كوردستان24)- في ليلة استثنائية من ليالي كأس العالم، أثبت الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي أن عبقريته لا تعرف حدوداً زمنية، فبينما يقترب من عامه التاسع والثلاثين، قاد "البرغوث" منتخب بلاده "ألبي سيليستي" لفوز مستحق على الجزائر بثلاثية نظيفة، في مباراة احتضنتها مدينة كانساس الأميركية وسط أجواء جماهيرية صاخبة.

بهذه الثلاثية (هاتريك)، التي سجلها في الدقائق 17 و60 و76، لم يكتفِ ميسي بمنح الأرجنتين نقاط المباراة، بل عادل الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ المونديال برصيد 16 هدفاً. وفي مباراة حملت طابعاً خاصاً لكونها الرقم 200 في مسيرته الدولية، أصبح ميسي أول لاعب في التاريخ يشارك في ست نسخ مختلفة من كأس العالم، رافعاً رصيد أهدافه الدولية إلى 120 هدفاً.

وشهدت المباراة عودة قوية لميسي بعد تعافيه من إصابة عضلة فخذ تعرض لها مع فريقه إنتر ميامي، ليغادر الملعب قبل النهاية بقرار من المدرب ليونيل سكالوني وسط تحية 60 ألف متفرج. في المقابل، عانت الجزائر في عودتها للمونديال من أخطاء دفاعية كلفتها الكثير، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة الأردن -الذي يشارك للمرة الأولى- أمام النمسا في المجموعة ذاتها.

وفي نيوجيرزي، استهلت فرنسا مشوارها بقوة محققة فوزاً ثميناً على السنغال 3-1. وبصم كيليان مبابي على ثنائية تاريخية جعلته الهداف التاريخي لـ "الديوك" برصيد 58 هدفاً، متخطياً أوليفييه جيرو. كما رفع نجم ريال مدريد رصيده المونديالي إلى 14 هدفاً، ليصبح على بعد هدفين فقط من تحطيم رقم الألماني ميروسلاف كلوزه.

وصرح مبابي عقب اللقاء: "لا أرد على المنتقدين، هدفي هو صناعة التاريخ لبلدي وضمان الاحتفاظ باللقب". وسجل البديل برادلي باركولا الهدف الثالث لفرنسا، بينما أحرز إبراهيم مباي هدف السنغال الوحيد.

وضمن المجموعة التاسعة في بوسطن، قاد إرلينغ هالاند منتخب النروج لاكتساح العراق بنتيجة 4-1. وواصل "إعصار" مانشستر سيتي تحطيم الأرقام بتسجيله ثنائية رفعت رصيده إلى 57 هدفاً في 51 مباراة دولية.

ورغم الأداء الجيد لـ "أسود الرافدين" في الشوط الأول وهدف أيمن حسين، إلا أن الأخطاء الدفاعية القاتلة في الشوط الثاني منحت النروج تفوقاً صريحاً. وعلق مدرب العراق، غراهام أرنولد، قائلاً: "خطآن كلفانا المباراة، لكن الأمل لا يزال قائماً في التأهل".

بعيداً عن المستطيل الأخضر، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تجاوز عدد الحضور الجماهيري حاجز المليون مشجع حتى الآن. وفي سياق آخر، انتهت أزمة سفر الإيراني مهدي ترابي بحصوله على تأشيرة دخول للولايات المتحدة بعد تعقيدات سياسية وأمنية كادت تحرمه من مواجهة بلجيكا المقبلة.

وعلى النقيض، تلقى المنتخب الغاني ضربة موجعة بعدما رفضت المحكمة الفيدرالية الكندية الطعن المقدم من اللاعب توماس بارتي للسماح له بدخول البلاد. وسيغيب بارتي عن مواجهة كندا الافتتاحية في تورونتو على خلفية ملاحقات قضائية يواجهها في بريطانيا، ليفقد "النجوم السوداء" ركيزة أساسية في مشوارهم المونديالي.