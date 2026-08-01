سقوط قتلى وجرحى في انفجار وسط العاصمة الروسية موسكو

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أربيل (كوردستان 24)- قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 15 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم السبت 1 آب/أغسطس 2025، إثر انفجار وقع في محيط مقهى صيفي وسط العاصمة الروسية موسكو.

وذكرت المديرية الرئيسية لوزارة الداخلية في موسكو أن الانفجار وقع في حدود الساعة 8:10 مساءً بالقرب من مقهى صيفي في ساحة "كودرينسكايا"، وتحديداً قرب المبنى رقم 1.

وأكدت السلطات الأمنية أن فرق التحقيق التابعة للمديرية العامة لوزارة الداخلية، إلى جانب ضباط من فرق الطوارئ، باشروا العمل في موقع الحادث لجمع الأدلة وتحديد أسباب الانفجار، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.



المصدر: ار تي