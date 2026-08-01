الكويت تعلن تدمير طائرات مسيرة استهدفت منشآت حيوية وعسكرية

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أربيل (كوردستان 24)- كشف المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، اليوم السبت 1 آب/أغسطس 2026، عن تدمير طائرات مسيرة معادية اخترقت المجال الجوي للبلاد واستهدفت منشآت حيوية وعسكرية.

وذكر العطوان أن القوات المسلحة رصدت، منذ فجر اليوم، الأهداف المعادية وتعاملت معها، واصفاً الحادث بأنه "عدوان إيراني" طال عدداً من المواقع الحيوية في البلاد. وأشار إلى أن العملية أسفرت عن وقوع أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا الأهداف المدمرة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأكد المتحدث العسكري جاهزية القوات الكويتية واستعدادها الدائم لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره في منطقة الخليج، مشدداً على مواصلة تنفيذ المهام الدفاعية بكفاءة عالية وبالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.