طهران تلوح باستهداف منشآت الطاقة في الخليج وإسرائيل رداً على خطط القصف الأمريكية

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أربيل (كوردستان 24)- كشفت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم السبت 1 آب/أغسطس 2026، عن قائمة تضم منشآت طاقة حيوية في منطقة الخليج وإسرائيل، معتبرة إياها أهدافاً محتملة للصواريخ الإيرانية، وذلك رداً على تقارير كشفت عن خطط أمريكية إسرائيلية لشن حملة قصف واسعة تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران.

وأفادت الوكالة بأن الصواريخ الإيرانية باتت موجهة نحو أهم مراكز إنتاج وتصدير الطاقة في العالم، محذرة من أن أي هجوم على طهران سيواجه برد يطال المنشآت الاستراتيجية في المنطقة.

وشملت القائمة الإيرانية في السعودية حقل الغوار النفطي، الذي يعد العمود الفقري للإنتاج العالمي، إضافة إلى منشآت بقيق وخريص التي تمر عبرها ملايين البراميل يومياً. وفي الإمارات، حددت الوكالة حقل زاكوم البحري ومصفاة الرويس كأهداف محتملة.

وفي قطر، ركزت التهديدات على حقل "الشمال"، أكبر حقل غاز في العالم، ومنشآت راس لفان المسؤولة عن تصدير نحو 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً. كما تضمنت القائمة حقل برقان في الكويت، ومصفاة سترة ومنشآت المعامير في البحرين.

أما في إسرائيل، فقد وضعت طهران حقلي الغاز الاستراتيجيين "ليفياثان" و"تامار" ضمن دائرة الاستهداف، وهما المصدران الرئيسيان للغاز الطبيعي الإسرائيلي.

وذكّر التقرير بأحداث "حرب الأربعين يوماً"، مشيراً إلى استهداف إيران لأكبر مصفاة غاز في العالم بقطر رداً على ضرب حقل بارس الجنوبي، وهي الحادثة التي دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينها لتقديم اعتذار وتأكيد عدم تكرارها.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات العسكرية، حيث تواصل واشنطن وتل أبيب التنسيق لشن ضربات محتملة ضد أهداف إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، وسط مخاوف دولية من اضطراب أسواق الطاقة العالمية وارتفاع حاد في الأسعار حال اندلاع المواجهة في مضيق هرمز.