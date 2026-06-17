لإنهاء عقبات التسويق.. معمل حديث لتنقية وتصفية القمح في قضاء الشيخان يدعم المزارعين

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يواصل معمل غربلة وتصفية القمح في قضاء الشيخان عمله اليومي بطاقة إنتاجية تتراوح بين 150 إلى 200 طن، معتمداً على تقنيات متطورة تهدف إلى مساعدة مزارعي المنطقة في تجهيز محصولهم وتأهيله وفقاً للمواصفات المطلوبة.

المعمل الذي تم إنشاؤه في سهل (نافكور) التابع لقضاء الشيخان، يعتمد على تكنولوجيا حديثة لتنقية الحبوب عبر 10 مراحل مختلفة، مما يضمن تخليص القمح من الشوائب والمواد الزائدة بكفاءة عالية.

حلول لمشكلة رفض المحاصيل في السايلوهات

وفي هذا السياق، صرح صلاح جلال، مسؤول شعبة زراعة كلكجي في قضاء الشيخان، لـ كوردستان24 قائلاً:

"هذا المعمل يكتسب أهمية بالغة لقضاء الشيخان والمناطق المحيطة به؛ إذ واجه المزارعون طوال الفترات الماضية مشكلات وصعوبات مستمرة أثناء تسليم محاصيلهم لسايلوهات الحبوب بسبب رفضها لعدم مطابقة معايير النظافة. والآن، يسهم هذا المعمل بشكل ملموس في تسهيل تنظيف القمح وإعداد جودة مقبولة للتسلم".

وكانت إجراءات رفض القمح من قبل الصوامع (السايلوهات) خلال السنوات الماضية تشكل عبئاً كبيراً على المزارعين، مما دعا إلى إيجاد مثل هذه المشاريع لتقليل الهدر ومساعدة الفلاحين.

آراء المزارعين: تحسن في درجات تصنيف المحصول

يتحدث المزارع سامي علي عن تجربته قائلاً:

"في السابق، كنا ننقل محصولنا إلى السايلو ويتم رفضه بسبب وجود حبوب مكسورة أو شوائب غير نظيفة. أما الآن، تساهم آلات الغربلة هنا في تنظيف القمح لكي تستلمه الصوامع دون عوائق".

من جانبه، أشار المزارع بكر صديق إلى القيمة المضافة لعملية التصفية:

"سابقاً، كان السايلو يرفض تسلم القمح المصنف كدرجة ثانية أو ثالثة، ولكن مع توفر هذا المعمل، أصبح بالإمكان تنظيف المحصول ليرتقي إلى تصنيف الدرجة الأولى عند التسليم، وهو ما يخدم المصلحة العامة للمزارعين".

دعم القيمة التسويقية في الأسواق

ولا تقتصر خدمات المعمل على تسهيل تسليم المحاصيل للمستودعات الحكومية فحسب، بل تمتد لتشمل تحسين الجدوى الاقتصادية للقمح في الأسواق التجارية؛ حيث يسهم تنظيف الحبوب في رفع قيمتها السوقية وتمكين المزارعين من بيعها بأسعار أفضل.

ومع توفر هذه المعامل، يتجاوز مزارعو المنطقة العقبات السابقة المتعلقة برفض محاصيلهم، لتصبح عملية تسليم القمح المصفى إلى الصوامع أكثر مرونة وضماناً للحصول على تصنيف متميز.



تقرير: آري حسين- كوردستان24 - قضاء الشيخان