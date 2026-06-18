فالح ساري: توحيد الإجراءات الكمركية مع إقليم كوردستان خطوة استراتيجية للإصلاح الاقتصادي

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أربيل (كوردستان24)- أكد وزير المالية الاتحادي فالح ساري, أن توحيد الأنظمة والإجراءات الكمركية بين الحكومة ‏الاتحادية وإقليم كوردستان يمثل خطوة استراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصادي، لما يحققه من ‏آثار إيجابية في تعظيم الإيرادات غير النفطية، وإحكام الرقابة على حركة البضائع، والحد من ‏حالات التهرب، فضلاً عن تعزيز الشفافية وتوحيد البيانات والإجراءات وفق المعايير الدولية.‏

وجاءت تأكيدات الوزير بالتزامن مع اجتماع مشترك عقدته الهيئة العامة للكمارك مع هيئة ‏كمرك إقليم كوردستان في العاصمة بغداد, اليوم الخميس 18 حزیران/یونیو 2026، بحضور الجهات القطاعية ذات العلاقة، ‏لبحث آليات تطبيق نظام الأسيكودا العالمي في المراكز الكمركية التابعة للإقليم.‏

وشهد الاجتماع مناقشة الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالنظام المعتمد حالياً في المنافذ التابعة ‏للحكومة الاتحادية، واستعراض النتائج المتحققة في مجال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات ‏وتعزيز الرقابة الإلكترونية، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتوحيد الإجراءات والبيانات بين ‏الجانبين.‏

وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع على محضر مشترك تضمن مجموعة من التوصيات والإجراءات ‏التنفيذية المتعلقة بتطبيق النظام في المراكز الكمركية التابعة إلى أقليم كوردستان، على أن يتم رفعه إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لاستكمال ‏الإجراءات الأصولية اللازمة.‏

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للكمارك في إطار مشروع ‏التحول الرقمي الشامل، وبما ينسجم مع رؤية وزارة المالية الاتحادية الرامية إلى تحديث العمل الكمركي، وتعزيز الرقابة الإلكترونية، ودعم الاقتصاد الوطني.‏