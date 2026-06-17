إقليم كوردستان يسلّم بغداد قائمة رواتب حزيران وتقرير المراجعة المالية لشهر أيار

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 17 حزيران/يونيو 2026، تسليم قائمة رواتب شهر حزيران الخاصة بموظفي ومتقاعدي الإقليم، إلى جانب تقرير ميزان المراجعة لشهر أيار، إلى دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية.

وذكرت الوزارة في بيان أن فريقها الفني سلّم الوثائق والبيانات المالية المطلوبة إلى وزارة المالية الاتحادية، ضمن الإجراءات المتبعة بين الجانبين بشأن الملفات المالية والإدارية.

ويأتي تسليم القوائم والتقارير المالية في إطار التنسيق المستمر بين حكومتي إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن ملف الرواتب والمستحقات المالية.