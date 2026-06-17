نجاح عملية زراعة رئة لولية عهد النرويج بعد صراع مع التليف الرئوي

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أربيل (كوردستان24)- أعلن القصر الملكي في النرويج، اليوم الأربعاء، عن خضوع ولية العهد الأميرة مته ماريت لعملية زراعة رئة ناجحة، وذلك بعد معاناة طويلة مع مرض التليف الرئوي المزمن.

وأوضح رئيس قسم أمراض الرئة في المستشفى، الدكتور آري هولم، في بيان رسمي، أن العملية تمت بنجاح وأن الحالة الصحية للأميرة مستقرة حتى الآن. وأشار هولم إلى أن الأميرة (52 عاماً) ستمكث في المستشفى لعدة أسابيع، وهو إجراء قياسي لمتلقي زراعة الأعضاء لضمان التكيف مع الأدوية ومنع المضاعفات وبدء مرحلة إعادة التأهيل.

وكانت الأميرة مته ماريت قد أُدرجت على قائمة انتظار زراعة الأعضاء في الخامس من يونيو الجاري، نتيجة تدهور حالتها الصحية بسبب المرض الذي يسبب تندباً في أنسجة الرئة ويجعل التنفس مستحيلاً دون الاستعانة بأجهزة الأكسجين.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة أنباء النرويج (NTB) أن الإعلان عن حالة الأميرة أدى إلى طفرة كبيرة في أعداد المتبرعين بالأعضاء في البلاد، وفقاً لمؤسسة التبرع بالأعضاء الوطنية.

من جانبه، أكد القصر الملكي أن ولي العهد الأمير هاكون قد عدّل جدول أعماله ليكون بجانب زوجته خلال فترة تعافيها، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار تحديثات دورية حول حالتها الصحية لاحقاً.