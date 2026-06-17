ترامب من فرنسا: اتفاق إيران قوي جداً وسنحمي مصالحنا بالقوة

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أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء 17 حزيران 2026، أن الاتفاق الجديد مع إيران سيمنعها من امتلاك أسلحة نووية بنسبة تقارب اليقين، مشدداً في الوقت ذاته على أن واشنطن لن تتردد في شن هجوم عسكري "عنيف" إذا أخلت طهران بالتزاماتها.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها ترامب للصحفيين على هامش قمة "مجموعة السبع" المنعقدة في فرنسا، عقب اجتماعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال ترامب إن "الاتفاقية الجديدة قوية للغاية وتضمن بنسبة 99.9% عدم حصول إيران على السلاح النووي"، لكنه أردف محذراً: "إذا لم تلتزم إيران بوعودها، فسنهاجمها مرة أخرى وبقوة شديدة".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى الانعكاسات الإيجابية للاتفاق على الاقتصاد العالمي، مبيناً أن أسواق الأسهم شهدت قفزات كبيرة بآلاف النقاط خلال الأيام القليلة الماضية. كما أعلن ترامب أن مضيق هرمز الاستراتيجي "سيُفتح بالكامل أمام حركة الملاحة الدولية خلال يوم أو يومين"، مؤكداً عودة حركة السفن إلى طبيعتها.

وفيما يخص أسعار الطاقة، كشف ترامب أن سعر برميل النفط تراجع ليتراوح بين 73 و74 دولاراً، وهو مستوى قريب جداً مما كان عليه قبل اندلاع الأزمة. وأوضح أن البديل لهذا الاتفاق كان سيؤدي إلى "انهيار اقتصادي عالمي شامل"، نظراً لتوقف الملاحة في المضيق بسبب انتشار الألغام والتهديدات الصاروخية.

ولم يخلُ حديث ترامب من الشأن الداخلي، حيث وجه انتقادات لاذعة لخصومه الديمقراطيين، محملاً إياهم مسؤولية الأزمات الاقتصادية السابقة وارتفاع تكاليف المعيشة. وقال إن انتعاش البورصة وانخفاض أسعار الوقود بفضل هذا الاتفاق سيساهمان بشكل مباشر في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الأمريكيين.

يأتي هذا التصريح بعد أن توصلت واشنطن وطهران، يوم الاثنين 15 حزيران 2026، إلى اتفاق شامل وتاريخي لإنهاء الصراع والتوترات في المنطقة، شمل أيضاً وقف إطلاق النار في لبنان. ومن المقرر أن يتم التوقيع الرسمي على الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة المقبل، 19 حزيران، ليضع حداً لأزمة دولية عصفت بأسواق الطاقة وأودت بحياة الآلاف.