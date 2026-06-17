لإنهاء أزمة دامت عقداً.. مشروع مياه "خانكي" الاستراتيجي ينهي معاناة سكان دهوك

منذ ساعتين

بعد عشر سنوات من المعاناة مع شح المياه الصالحة للشرب، طوت ناحية "خانكي" التابعة لمحافظة دهوك صفحة الأزمة المائية بشكل نهائي، عقب إنجاز مشروع مياه خانكي الاستراتيجي وإيصال المياه العذبة إلى منازل المواطنين بطرق منظمة وحديثة.

مواصفات المشروع والقدرة الإنتاجية



تم تنفيذ المشروع بتكلفة إجمالية تجاوزت 3 مليارات و500 مليون دينار عراقي، وبقدرة إنتاجية تبلغ 3400 متر مكعب من المياه في الساعة الواحدة، مما يوفر حلاً مستداماً وخدمات أساسية طال انتظارها للمنطقة.



وفي هذا الصدد، عبر المواطن شيخ خلات، وهو أحد سكان الناحية، عن ارتياحه لإنجاز المشروع قائلاً: "لقد حصلنا أخيراً على مياه نظيفة وعذبة وصالحة للشرب المباشر دون الحاجة إلى تصفية. نحن ممتنون جداً لإنجاز هذا المشروع الضخم؛ حيث تخصص المرحلة الأولى منه لناحية خانكي، في حين ستشمل المرحلة الثانية مناطق مسيريك، وسيميل، وحوشك، وتناهي".

تصميم تقني مرن لمواجهة تقلبات المنسوب



ما يميز هذا المشروع من الناحية الفنية والهندسية هو مرونته العالية؛ إذ تم تصميمه بحيث لا تتأثر عمليات تأمين وضخ المياه بتقلبات منسوب مياه السد، سواء ارتفع المنسوب بمقدار 50 متراً أو انخفض، مما يضمن استمرارية التدفق تحت مختلف الظروف المناخية.



وفي هذه المرحلة (الأساسية الأولى)، يستفيد من المشروع مركز ناحية خانكي، بالإضافة إلى 13 قرية مجاورة ومخيم مخصص للنازحين، ليصل إجمالي المستفيدين حالياً إلى أكثر من 50 ألف نسمة.



دعم استراتيجي لشبكة مياه دهوك



من جانبه، أكد محافظ دهوك، علي تتر، على الأبعاد الاستراتيجية للمشروع قائلاً:



"هذا المشروع لا يقتصر على تقديم الخدمة لقضاء سيميل والنواحي التابعة له فحسب، بل يمثل رافداً ودعماً استراتيجياً لمشروع مياه دهوك ككل. عند اكتمال المشروع بالكامل والبدء بالمرحلة الثانية، سيمكننا ذلك من ضخ كميات إضافية من المياه لتعزيز شبكة مركز مدينة دهوك وقضاء دهوك بالكامل، ما يعني أن فائدته تتجاوز قضاء سيميل لتخدم مساحة أوسع".



ومع الانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع، والتي ستغطي منطقتي سيميل ومسيريك، من المتوقع أن يرتفع عدد المستفيدين ليشمل أكثر من 300 ألف شخص، في إطار خطط حكومة إقليم كوردستان المستمرة لتطوير البنى التحتية وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.



تقرير: ماهر شنكالي – كوردستان24 – دهوك