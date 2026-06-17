محافظ أربيل: الحوار بين الحضارات ضرورة لتعزيز السلام والتفاهم بين الشعوب

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أربيل (كوردستان24)- أكد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، أهمية تعزيز الحوار والتفاهم المشترك بين الشعوب والثقافات المختلفة، خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في مراسم الذكرى الثانية لليوم العالمي للحوار بين الحضارات.

وشهدت الفعالية حضور مسؤولين حكوميين وحزبيين، إلى جانب دبلوماسيين وممثلي عدد من الدول، حيث ناقش المشاركون دور الحوار والتقارب الثقافي في ترسيخ السلام والاستقرار العالمي، وأهمية قبول التنوع الثقافي وتعزيز قيم التعايش بين المجتمعات.

وقال خوشناو إن أربيل، بوصفها عاصمة إقليم كوردستان وأحد أقدم المراكز الحضارية في المنطقة، تواصل دعم المبادرات الدولية التي تشجع على التعايش السلمي والتبادل الثقافي بين الشعوب، مشيراً إلى أن الانفتاح والحوار يمثلان ركيزة أساسية لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الاستقرار.

وجدد محافظ أربيل دعم المدينة للجهود الدولية الرامية إلى بناء جسور التواصل والتفاهم بين الحضارات المختلفة، بما يسهم في تعزيز السلم والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.