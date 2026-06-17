صحة كوردستان تعلن تسجيل أول إصابتين بـ "الحمى النزفية" خلال العام الحالي

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أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 17 حزيران/ يونيو 2026، عن تشخيص أول حالتي إصابة بمرض "الحمى النزفية" في مدينة أربيل، محذرة من مخاطر الذبح العشوائي للمواشي داخل المنازل.

تفاصيل الإصابتين

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن المصابين هما (أب يبلغ من العمر 71 عاماً وابنه البالغ 39 عاماً) من عائلة واحدة تسكن أحد أحياء مدينة أربيل. وأرجعت الوزارة سبب الإصابة إلى قيامهما بذبح مواشي داخل منزلهما قبل أسبوعين، مما أدى إلى ملامستهما المباشرة لدم وإفرازات حيوان مصاب.

الحالة الصحية والإجراءات

وبينت الوزارة أن المصابين نُقلا إلى المستشفى بعد ظهور أعراض المرض عليهما، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية وتأكيد الإصابة مختبرياً. وأشار البيان إلى أن المريضين يخضعان حالياً للرعاية المركزة؛ حيث وصفت الحالة الصحية لأحدهما بـ "المستقرة"، بينما لا تزال حالة الآخر "غير مستقرة".

إحصائيات العام الحالي

وأكدت وزارة الصحة أنه على الرغم من متابعة العديد من الحالات المشتبه بها خلال الفترة الماضية، إلا أن هاتين الحالتين هما الوحيدتان اللتان تم تأكيدهما رسمياً داخل الإقليم لعام 2026 حتى الآن، فضلاً عن حالتين وافدتين من خارج مدن الإقليم تم استقبالهما لتلقي العلاج في مستشفيات كوردستان.

توصيات وإرشادات وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين بضرورة الالتزام التام بالإرشادات الصحية، وشددت على النقاط التالية:

1. المنع البات لذبح الأضاحي والمواشي داخل المنازل، والالتزام بالمجازر الرسمية الخاضعة للرقابة.

2. إبلاغ الفرق البيطرية فوراً عند الاشتباه بوجود أعراض مرضية على المواشي.

3. ضرورة مراجعة أقرب مركز صحي فور ظهور أي أعراض غير طبيعية على الأشخاص الذين يربون المواشي أو يتعاملون مع منتجاتها، لتجنب مضاعفات المرض الخطيرة.