أوميد خوشناو: استكملنا كافة الاستعدادات لاستقبال الزوار بتنسيق عالي المستوى

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أربيل (كوردستان24)- أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الأربعاء 17 حزيران/يونيو 2026، عن استكمال كافة التحضيرات اللازمة لاستقبال الزوار الوافدين إلى المحافظة، مؤكداً وجود تنسيق مشترك مع الجهات المعنية والقنصليات لضمان انسيابية ونجاح العملية.

استعدادات مستندة إلى الخبرةوفي تصريح لموقع "كوردستان 24"، أوضح خوشناو أن عملية توافد الزوار إلى المنطقة ليست المرة الأولى، حيث شهدت السنوات الماضية تجارب مماثلة، مشيراً إلى أن استعدادات هذا العام ستكون "أفضل وأكثر تنظيماً" بفضل الاستفادة من تجارب الأعوام السابقة وتلافي الملاحظات الماضية.

لجان تخصصية وخدمات متكاملة



وأضاف المحافظ: "لقد شكلنا لجنة خاصة لهذا الغرض، وعقدنا مباحثات مع القنصليات المعنية. كما تم تأمين أماكن الإقامة وكافة الاحتياجات الأساسية الأخرى للزوار، لضمان استقبالهم وتقديم الخدمات لهم بأفضل صورة ممكنة".

الجاهزية للأعداد الوافدة



وحول الأرقام المتوقعة للزوار، أشار خوشناو إلى أنه لا تتوفر إحصائية دقيقة حتى الآن، مستدركاً بأن حكومة إقليم كوردستان ومحافظة أربيل توليان هذا الملف أهمية قصوى، وهما على أتم الاستعداد لاستقبال أي عدد من الزوار الوافدين إلى المنطقة.

تنسيق إقليمي



وفيما يخص التواصل مع محافظي المدن المجاورة، أكد أوميد خوشناو وجود تواصل مستمر عبر الهاتف لتعزيز التعاون المشترك، مبيناً أنه لم يتم تحديد موعد دقيق لزيارات رسمية متبادلة حتى اللحظة، لكن التنسيق قائم ومستمر على أعلى المستويات.