العراق ينال العضوية الكاملة من الاتحادين الآسيوي والدولي للركبي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- ‏أعلن الاتحادين الآسيوي والدولي عن نيل الاتحاد العراقي للركبي العضوية الكاملة بعد إن كان عضوا منتسبا معترف به للعمل في العراق ، وجاء ذلك بعد قناعة كاملة من قبل الآسيوي والدولي بعمل العراق والجهود الكبيرة المبذولة لنشر وتطوير اللعبة في البلد.

وعبر رئيس الاتحاد العراقي للركبي الدكتور فريق عن سعادته بهذا الإنجاز الذي تحقق بجهود جميع العاملين في الاتحاد بعد تكاتفهم جميعا منذ عام ٢٠١٧ .

وقدم هزاع شكره وتقديره إلى رئيس الاتحاد الدولي للركبي بريت روبنسون ورئيس الاتحاد الآسيوي للركبي سعادة قيس الظالعي ورئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية الدكتور عقيل مفتن على دعمهم الكبير للاتحاد العراقي .

وختم حديثه بالقول : رغم غياب الدعم المالي إلا ان اصرارنا على العمل لرفع علم واسم العراق في المحافل الدولية فضلا عن اقامة دوريات منتظمة لجميع الفئات العمرية والمتقدمين للرجال والنساء وتنظيم دورات دولية تدريبية وتحكيمية.