رويترز تكشف بنود "اتفاق الـ14 نقطة" بين واشنطن وطهران: إنهاء شامل للحرب

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أربيل (كوردستان24)- كشفت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأربعاء 17 حزيران 2026، عن النص الكامل لمذكرة التفاهم المبرمة بين واشنطن وطهران، والتي تهدف إلى وضع نهاية دائمة وشاملة للتوترات العسكرية في كافة الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية. وبموجب الوثيقة، تلتزم الولايات المتحدة بإطلاق سراح الأرصدة الإيرانية وتخصيص مبلغ ضخم لإعادة الإعمار، مقابل ضمانات أمنية نووية وملاحية من الجانب الإيراني.

وتمنح المذكرة الطرفين مهلة 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق نهائي يتضمن رفع العقوبات، وفتح مضيق هرمز، وتدشين صندوق مالي بقيمة 300 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد الإيراني.

البنود الـ14 لمذكرة التفاهم:

1. وقف العمليات القتالية: إنهاء فوري ودائم للحرب على كافة الجبهات، بما فيها لبنان، مع التزام الطرفين بالامتناع عن شن أي هجمات أو تهديدات متبادلة.

2. السيادة الوطنية: التزام البلدين باحترام سيادة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما.

3. الجدول الزمني: تحديد مهلة 60 يوماً للطرفين لاستكمال المباحثات والوصول إلى الصيغة النهائية للاتفاق.

4. الانسحاب الأمريكي: ترفع واشنطن الحصار البحري عن إيران فوراً، مع تطبيع حركة السفن خلال 30 يوماً، متبوعاً بانسحاب القوات الأمريكية من المناطق المحيطة بإيران خلال شهر من توقيع الاتفاق النهائي.

5. أمن الملاحة: تلتزم إيران خلال 30 يوماً بإزالة كافة العوائق التقنية والألغام البحرية لتأمين حركة الملاحة التجارية من مضيق هرمز وصولاً إلى بحر عُمان.

6. خطة الإعمار: تشرع الولايات المتحدة وشركاؤها الإقليميون في تنفيذ خطة اقتصادية شاملة بقيمة 300 مليار دولار لتطوير الاقتصاد الإيراني.

7. رفع العقوبات: التزام أمريكي برفع كافة أشكال العقوبات (الأولية، الثانوية، قرارات مجلس الأمن، وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية) وفق جدول زمني محدد.

8. البرنامج النووي: تأكيد إيران مجدداً عدم إنتاج أسلحة نووية، على أن يتم حسم مصير اليورانيوم المخصب والمعدات النووية في الاتفاق النهائي.

9. تجميد الوضع الراهن: حتى موعد الاتفاق النهائي، تمتنع إيران عن إجراء أي تغييرات في برنامجها النووي، مقابل عدم فرض واشنطن لأي عقوبات جديدة أو إرسال قوات إضافية للمنطقة.

10. صادرات النفط: تصدر وزارة الخزانة الأمريكية تصاريح خاصة فورية تسمح لإيران ببيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية.

11. تحرير الأرصدة: إطلاق سراح كافة الأموال والأصول الإيرانية المجمدة ووضعها تحت تصرف البنك المركزي الإيراني بشكل كامل.

12. آلية الرقابة: إنشاء آلية إدارية مشتركة لمراقبة تنفيذ هذه البنود وضمان التزام الطرفين بالتعهدات.

13. استكمال التفاوض: بعد التأكد من تنفيذ البنود (4، 5، 10، و11)، ينتقل الطرفان للتفاوض على النقاط المتبقية للوصول إلى الاتفاق الشامل.

14. المصادقة الدولية: يجب أن يتم إقرار الاتفاق النهائي عبر قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لضمان ديمومته.