وزير الزراعة العراقي: منع دخول (1750) رأساً من العجول المصابة بالحمى القلاعية

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أربيل (كوردستان24)- وجه وزير الزراعة عبد الرحيم جاسم الشمّري، اليوم الأربعاء، بمنع دخول 1750 رأسا من العجول المصابة بالحمى القلاعية؛ حفاظًا على الثروة الحيوانية.

وقالت وزارة الزراعة، في بيان: إن "وزير الزراعة عبد الرحيم جاسم الشمّري وجه اليوم الأربعاء، بمنع دخول 1750 رأسًا من العجول الحية المستوردة لأغراض الذبح من منفذ طريبيل، ومن منشأ كولومبي؛ بهدف حماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة الفتاكة".

وأضافت أن "التوجيه جاء بعد اتخاذ الإجراءات الأصولية من قبل دائرة البيطرة إحدى دوائر الوزارة للقيام باتخاذ الإجراءات الاحترازية وعدم تعريض الثروة الحيوانية لخطر الإصابة بالأمراض".

وشدد الوزير "على استنفار الجهود لتنمية الثروة الحيوانية، من خلال اعتماد الطرق العلمية ومعالجة معوقات العمل؛ بغية دعم الأسواق المحلية باللحوم المأخوذة من مصادر رصينة، ومنع الحيوانات المصابة من الدخول"، مشددا بضرورة "الحفاظ على صحة المواطنين وخدمة الاقتصاد الوطني".