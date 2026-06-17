توزيع 5 آلاف قطعة أرض على الموظفين في عقرة وگردەسین غداً

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أربيل (كوردستان24)- أعلن المدير العام لبلديات محافظة دهوك، أمير أتروشي، اليوم الأربعاء، عن البدء بتوزيع وجبة جديدة من قطع الأراضي السكنية على الموظفين المستحقين في قضاء عقرة والمناطق التابعة له.

وقال أتروشي في تصريح صحفي: سيتم يوم غد الخميس توزيع 5 آلاف قطعة أرض سكنية على الموظفين في قضاء عقرة وناحية گردەسین"، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود حكومة إقليم كوردستان لتوفير السكن للموظفين وتثمين جهودهم.

وأضاف المدير العام أن عملية توزيع قطع الأراضي مستمرة ولن تتوقف، مشيراً إلى أن الإحصائيات الرسمية تؤكد توزيع أكثر من 13 ألف قطعة أرض حتى الآن في المناطق المحيطة بمركز محافظة دهوك، مع استمرار العمل لتشمل العملية كافة المستحقين في بقية الأقضية والنواحي.