تحذير من أزمة نفطية تلوح بالأفق.. خبير اقتصادي: العراق مهدد بخسارة منفذه التصديري عبر جيهان

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أربيل (كوردستان24)- حذر المحلل والخبير الاقتصادي العراقي زياد الهاشمي من تداعيات محتملة على صادرات النفط العراقية، في ظل اقتراب موعد انتهاء العمل بالاتفاقية المنظمة لتشغيل خط أنابيب جيهان التركي، مشيراً إلى أن العراق قد يواجه أزمة تصديرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع الجانب التركي.

وأوضح الهاشمي، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تركيا أنهت قبل نحو عام الاتفاقية السابقة الخاصة بتشغيل خط جيهان، ومنحت العراق مهلة تمتد لعام كامل للتفاوض بشأن عقد جديد يدخل حيز التنفيذ في 28 تموز 2026، إلا أن الحكومات العراقية، بحسب تعبيره، لم تتمكن من حسم هذا الملف خلال الفترة الماضية رغم أهميته الاستراتيجية.

وأضاف أن الأسابيع القليلة المتبقية قبل انتهاء المهلة قد تضع العراق أمام خيارين أحلاهما مرّ؛ إما التخلي عن استخدام الأنبوب أو القبول بالشروط التركية التي وصفها بـ”الصعبة” من أجل توقيع اتفاقية جديدة تضمن استمرار تدفق النفط عبر الميناء التركي.

وأشار الهاشمي إلى وجود احتمال محدود بإقدام الرئيس التركي على تمديد العمل بالاتفاقية الحالية لفترة زمنية محددة، إلا أنه استبعد أن يؤدي ذلك إلى معالجة جوهر المشكلة، لافتاً إلى أن أنقرة ما زالت متمسكة بشروطها في أي اتفاق طويل الأمد.

ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة العراقية إلى تبني اتفاق قصير الأمد مع تركيا يضمن استمرار استخدام خط جيهان لعدة سنوات، بالتزامن مع العمل على تطوير بدائل استراتيجية لتصدير النفط، وفي مقدمتها خط أنبوب بانياس السوري وخط العقبة الأردني، بهدف تنويع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على المسار التركي مستقبلاً.