هوراماني: مستعدون لتسوية شاملة مع بغداد

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أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، پێشەوا هەورامانی، عن وجود تقارب إيجابي كبير في الرؤى بين أربيل وبغداد، مؤكداً أن حكومة الإقليم أبدت استعداداً كاملاً لحسم كافة الملفات العالقة استناداً إلى الدستور العراقي، فيما كشف عن إجراءات جديدة تتعلق بالحصص الغذائية ودعم المزارعين.

وجاء ذلك خلال استضافة هوراماني في برنامج "باسي رۆژ" (حدث اليوم) عبر شاشة "كوردستان 24"، حيث استعرض جملة من الملفات السياسية والاقتصادية:

وكشف المتحدث باسم الحكومة عن توجه لرفع أسماء الأشخاص الذين تتجاوز رواتبهم الشهرية مليون دينار من قائمة المستفيدين من "السلة الغذائية" (البطاقة التموينية) الشهرية. وبشأن القطاع الزراعي، أكد الهوراماني أن مجلس الوزراء شدد على حماية حقوق الفلاحين، مشيراً إلى وجود مساعٍ لتصدير القمح الكوردستاني إلى الخارج لضمان تسويقه بأفضل الأسعار.

وأوضح الهوراماني أن زيارة رئيس الحكومة مسرور بارزاني الأخيرة إلى العاصمة الاتحادية بغداد مهدت الطريق لتقارب كبير، قائلاً: "نأمل أن تتمكن التشكيلة الحكومية الحالية من إنهاء كافة الخلافات، فنحن سندعم أي طرف يبدي نوايا طيبة تجاه حقوق شعب كوردستان".

وحول الملف الجمركي، أشار إلى أن فريقاً من الإقليم يتواجد حالياً في بغداد لمناقشة نظام "أسيكودا" الإلكتروني، مؤكداً أن الإقليم لا يضع "فيتو" على النظام، بل كانت لديه ملاحظات حول تنفيذه دون تنسيق مسبق. وفيما يخص الشفافية المالية، أكد الهوراماني أن الإقليم اقترح رسمياً إرسال 50% من إيراداته المحلية شهرياً إلى بغداد.

وفي ملف الطاقة، كشف الهوراماني عن مطالبة الحكومة الاتحادية بتقديم ضمانات أمنية للشركات النفطية العاملة، بحيث تلتزم بغداد بتعويض أي شركة تتعرض لهجمات أو تهديدات أمنية داخل العراق، لضمان استمرار الاستثمارات الأجنبية.

وتطرق المتحدث إلى اللقاء الأخير الذي جمع المبعوث الأمريكي "توم باراك" برئيس الحكومة مسرور بارزاني، مبيناً أن اللقاء شدد على ضرورة الإسراع في تشكيل الكابينة الجديدة وتفعيل السلطة التشريعية. وأكد الهوراماني بوضوح: "رئيس الوزراء أعلن استعداده وحزبه (الديمقراطي الكوردستاني) لتفعيل برلمان كوردستان في أي وقت يتم الاتفاق عليه".