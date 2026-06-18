الصين ترحب بمذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية لإنهاء الحرب وتدعو لمرونة متبادلة

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت الصين، اليوم الخميس، ترحيبها بتوقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، داعية الطرفين إلى مواصلة التعاون وإبداء المرونة لضمان نجاح الجولة المقبلة من المفاوضات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال المؤتمر الصحافي الدوري في بكين: "إن الصين ترحب بهذا التطور الإيجابي، وتأمل أن تلتزم جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك واشنطن وطهران، بجوهر الاتفاق والوفاء بالتزاماتها بجدية تامة".

وحث المتحدث الصيني الجانبين على "إبداء مرونة متبادلة" في المرحلة المقبلة من المحادثات، مشيداً بتوقيع المذكرة التي اعتبرها تحمل "مدلولات إيجابية لتهدئة التوترات وتعزيز دينامية وقف إطلاق النار" في المنطقة.

كما أعرب لين جيان عن تطلع بلاده لأن تقارب الولايات المتحدة وإيران المرحلة الثانية من المفاوضات بـ "منطق وبراغماتية"، مشدداً على ضرورة تقديم "تنازلات متبادلة" للوصول إلى تسوية شاملة.

وفي سياق رده على سؤال حول استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، دعا المتحدث الصيني كافة الأطراف، بما فيها إسرائيل، إلى ضبط النفس في هذه "المرحلة الحرجة". وقال: "ينبغي للجميع التصرف بما يخدم مصلحة السلام والاستقرار الإقليمي ودعم المسار الدبلوماسي، وليس العكس".

واختتم لين جيان تصريحاته بالإشارة إلى الحراك الدبلوماسي المكثف الذي تقوده بكين، مؤكداً دعم بلاده للوساطة الباكستانية في هذا الملف. وجدد التزام الصين بمواصلة الاضطلاع بـ "دور نشط وبنّاء" لترسيخ أسس سلام واستقرار دائمين في منطقة الشرق الأوسط والخليج.