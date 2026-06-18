وزير داخلية إقليم كوردستان ومحافظ بغداد يؤكدان أهمية تعزيز التنسيق المشترك

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أربيل (كوردستان24)- استقبل وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، اليوم الخميس 18 حزيران 2026، محافظ بغداد عطوان العطواني والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها الأخير إلى إقليم كوردستان.

وشارك في اللقاء كل من محافظ أربيل أوميد خوشناو، وعضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني سفين ياسين، حيث جرى بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية تعزيز العلاقات وتطوير آليات التنسيق والتعاون بين حكومة إقليم كوردستان ومحافظة بغداد، بما يسهم في خدمة المواطنين وتبادل الخبرات في المجالات الإدارية والخدمية.

من جانبه، أشاد محافظ بغداد بما يشهده إقليم كوردستان من نهضة عمرانية وتقدم في مختلف القطاعات، معرباً عن رغبة المحافظة في الاستفادة من التجارب الناجحة التي حققها الإقليم في مجالات الإدارة والإعمار وتطوير الخدمات.

كما أبدى الطرفان استعدادهما لمواصلة العمل والتنسيق المشترك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.