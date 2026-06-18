هيغسيث: سنراجع وجود قواتنا وتمركزها في أوروبا خلال الأشهر الستة المقبلة

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أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستجري مراجعة شاملة لوجودها العسكري وتمركز قواتها في أوروبا خلال الأشهر الستة المقبلة. ويأتي هذا الإعلان في إطار ضغوط متزايدة تمارسها واشنطن على حلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لزيادة مساهماتهم الدفاعية.

وأوضح هيغسيث، خلال اجتماع لوزراء دفاع الناتو في بروكسل، أن المراجعة ستشمل "الوصول والتمركز والتحليق في الأجواء"، مؤكداً ضرورة ضمان هذه الحقوق للقوات الأمريكية دون قيود. ووجه الوزير انتقادات حادة لبعض الدول الأوروبية التي فرضت قيوداً على استخدام القواعد العسكرية الأمريكية فوق أراضيها خلال الحرب في الشرق الأوسط، واصفاً تلك المواقف بـ"المخزية" كونها عرّضت حياة الجنود الأمريكيين للخطر.

وفي خطوة تصعيدية، ربط هيغسيث مساهمة واشنطن في التكاليف التشغيلية للحلف —والبالغة 790 مليون دولار لعام 2026— بمدى التزام الحلفاء بتحقيق أهداف الإنفاق الدفاعي المتفق عليها. وقال بوضوح: "حيثما لا ينفق الحلفاء الآخرون بقدرٍ من الإلحاح، ستنخفض مساهماتنا".

وتعكس تصريحات هيغسيث توجهات إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث ذكّر الحلفاء بامتعاض الرئيس من ضعف مساهمتهم في ملفات دولية سابقة، مثل تأمين مضيق هرمز. وتزيد هذه التحركات من مخاوف العواصم الأوروبية بشأن مستقبل الالتزام الأمريكي بالدفاع عن القارة، تزامناً مع القمة المرتقبة للحلف الشهر المقبل.