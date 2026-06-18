مسرور بارزاني يثني على نخوة أهالي حلبجة ويوجه بتعزيز تدابير السلامة في المواقع السياحية

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أربيل (كوردستان24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 18 حزيران (يونيو) 2026، بياناً وجّه من خلاله شكره لأهالي حلبجة لجهودهم في العثور على جثمان الطفلة السائحة رقية، معزياً ذويها، موعزاً بتشديد إجراءات السلامة في الأماكن السياحية.

وفيما يلي نص البيان:

أتوجه بخالص شكري وعظيم تقديري للأهالي الأحبة والنبلاء وأصحاب النخوة الإنسانية في محافظة حلبجة ومنطقة هورامان، الذين بذلوا خلال الأيام القليلة الماضية، جهوداً حثيثة ومساعيَ منقطعة النظير في العثور على جثمان السائحة الطفلة الكربلائية (رقية)، وهو أمر ليس بغريب على ثقافة النخوة والبذل التي يتميز بها شعب كوردستان، وأخص بالثناء والتقدير محافظ حلبجة والقوات الأمنية وفرق الدفاع المدني وجميع المتطوعين وكل من أسهم بدورٍ في العثور على الجثمان.

كما أتقدم بخالص عزائي ومواساتي العميقة لعائلة المرحومة وذويها، وأشاطرهم أحزانهم، مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمد روحها بواسع جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

ومما يبعث على بالغ الأسى، أن حوادث وفواجع الغرق المؤلمة قد تزايدت في الآونة الأخيرة، لذا على الجهات الحكومية المعنية تشديد إجراءات وتعليمات السلامة اللازمة في المناطق السياحية، ولا سيّما بمحاذاة الأنهار والسدود ومصادر المياه، كما نهيب بالمواطنين والسياح الكرام التقيّد التام بتلك التعليمات، والحفاظ على سلامتهم وسلامة ذويهم.

نسأل الله تعالى أن يشمل الجميع بعنايته وحفظه.



مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

2026/6/18