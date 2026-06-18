أربيل وبغداد تتفقان على آلية تنفيذ نظام "أسيكودا" الجمركي

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت مصادر مطلعة عن توصل حكومتي إقليم كوردستان والعراق الاتحادي إلى اتفاق شامل بشأن كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بنظام "أسيكودا" (ASYCUDA) العالمي، المخصص لتنظيم وأتمتة العمل في المنافذ الحدودية.

وأفاد مصدر مطلع من داخل الاجتماعات لـ "كوردستان 24"، بأن وفد إقليم كوردستان الفني عقد اليوم الخميس، 18 حزيران 2026، اجتماعات مكثفة مع المسؤولين في بغداد، انتهت بالاتفاق على الرؤى والآليات التقنية لتفعيل النظام. وكان وفد الإقليم قد وصل إلى العاصمة الاتحادية مساء أمس الأربعاء، 17 حزيران، لبحث الجوانب التنفيذية لهذا المشروع.

وفي سياق متصل، كان مدير الهيئة العامة للجمارك العراقية، سامر قاسم، قد صرح في وقت سابق لـ "كوردستان 24"، بوجود تنسيق تام وتفاهمات متقدمة مع إقليم كوردستان بهدف تعميم نظام "أسيكودا" في جميع المنافذ الحدودية داخل الإقليم.

ويُعد نظام "أسيكودا" نظاماً إلكترونياً عالمياً متطوراً لإدارة البيانات الجمركية، طوّره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD). ويهدف العراق من خلال تبني هذا النظام إلى توحيد الإجراءات الجمركية بين المركز والإقليم، والقضاء على الفساد، فضلاً عن تسهيل حركة التجارة الدولية وزيادة الإيرادات غير النفطية للدولة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة الاتحادية لربط كافة المنافذ الحدودية بشبكة إلكترونية موحدة، وهو مشروع استراتيجي تطلب تنسيقاً فنياً دقيقاً وعالياً بين المؤسسات المعنية في كل من أربيل وبغداد لضمان نجاحه.