سامان برزنجي: قطاعنا الصحي شهد قفزة نوعية وأطباؤنا يضاهون الكفاءات العالمية

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أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان، الدكتور سامان برزنجي، أن الإقليم خطا خطوات كبيرة وملموسة في تطوير القطاع الصحي، مؤكداً أن الأطباء في الإقليم باتوا اليوم، من الناحيتين العلمية والعملية، في مستوى يضاهي الكفاءات الطبية العالمية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الدكتور برزنجي في "مؤتمر أربيل الدولي الأول للمناظير وأمراض الجهاز الهضمي (EGE)". حيث قدم شكره لمنظمي المؤتمر، مشيراً إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات العلمية تأتي ضمن إطار برنامج الوزارة الخاص بـ "التطوير الطبي المستمر (CME)".

وشدد الوزير في كلمته على ضرورة مواكبة القطاع الصحي للتطورات المتسارعة عالمياً، قائلاً: "يجب أن يسير نظامنا الصحي جنباً إلى جنب مع التقدم العلمي، سواء في الجوانب النظرية أو في مجال الأجهزة والتقنيات الطبية الحديثة، لضمان عدم انقطاع أطبائنا عن أحدث الممارسات العلاجية العالمية".

وأكد الدكتور برزنجي أن مدينة أربيل وإقليم كردستان بشكل عام، لم يعودا مجرد وجهة لتلقي العلاج فحسب، بل تحولا إلى مراكز علمية وتعليمية رائدة في المنطقة. وأضاف: "المستوى العلمي والمهاري لأطباء الإقليم عالٍ جداً، ولا يقل شأناً عن أطباء الدول المتقدمة، وهو ما عزز من استمرارية تبادل الخبرات مع الدول الأخرى ومختلف المحافظات العراقية".

وحول أهمية تقنيات المناظير، أوضح الوزير أنها أصبحت بديلاً ناجحاً وفعالاً للكثير من العمليات الجراحية الكبرى والمعقدة، مما ساهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى وتقليل معدلات الوفيات، لا سيما في حالات الطوارئ المتعلقة بنزيف الجهاز الهضمي.

وفيما يخص الخطط المستقبلية للوزارة، كشف برزنجي عن توجه الوزارة نحو "لامركزية" الخدمات الطبية المتقدمة، مبيناً أن الهدف هو إيصال خدمات المناظير والأجهزة الحديثة إلى الإدارات المستقلة والأقضية، وعدم حصرها في مراكز المدن الكبرى، وذلك لتقليل الروتين وتخفيف معاناة تنقل المرضى. كما أعرب عن أمله في أن تتحول مراكز (أربيل، السليمانية، ودهوك) إلى مراكز تدريب دولية معتمدة لطلبة البورد العربي والعراقي.

كما أعلن وزير الصحة عن إطلاق برنامج وطني حيوي لـ "المسح والتحري المبكر" عن أمراض سرطان المعدة والقولون باستخدام المناظير، مؤكداً أن الكشف المبكر يلعب دوراً جوهرياً في نجاح العلاج وإطالة أعمار المصابين.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام الوزارة المستمر بدعم الكوادر الطبية وتوفير أحدث الأجهزة والمستلزمات التقنية للمراكز الطبية في عموم الإقليم.