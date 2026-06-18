نيجيرفان بارزاني يؤكد لـ "ENKS" أهمية وحدة الصف الكوردي السوري وضرورة الحوار مع دمشق

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الخميس، الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS)، لبحث جملة من الملفات السياسية والأمنية المتعلقة بالوضع السوري العام وأوضاع الكرد بشكل خاص.

وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً للأوضاع العامة في المنطقة، وآخر المستجدات على الساحة السورية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على واقع المناطق الكوردية ونتائج انتخابات "مجلس الشعب" التي جرت مؤخراً في سوريا.

وشدد الجانبان خلال اللقاء على الأهمية الاستراتيجية لمشاركة الكورد في العملية السياسية السورية، ووجودهم الفاعل في المؤسسات السياسية والتشريعية والإدارية، كركيزة أساسية لضمان حقوقهم المشروعة في مستقبل البلاد.

من جانبه، أكد نيجيرفان بارزاني على الدور المحوري والمؤثر للمجلس الوطني الكوردي (ENKS)، داعياً إلى ضرورة توحيد الموقف الكوردي في سوريا وتعزيز لغة الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف الكوردية. كما حثّ بارزاني على تطوير آليات التعاون والعمل المشترك مع دمشق، سعياً للتوصل إلى حل سياسي شامل للقضايا العالقة، بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدوره، قدم وفد المجلس الوطني الكوردي موجزاً عن نشاطاته وتحركاته السياسية الأخيرة، معرباً عن بالغ شكره وتقديره للرئيس نيجيرفان بارزاني وإقليم كوردستان على الدعم المتواصل والمساندة المستمرة للكورد في سوريا.

وفي جانب آخر من الاجتماع، ناقش الطرفان مخاطر تنظيم "داعش" الإرهابي وتحركاته الأخيرة في المنطقة. وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى الزيارة الأخيرة للمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون العراق وسوريا، "توم باراك"، إلى أربيل، والاجتماع المشترك الذي ضمه مع الرئيس نيجيرفان بارزاني والسيد مظلوم عبدي، والذي ركز على تعزيز التعاون المشترك لمواجهة الإرهاب والقضاء على تهديداته.