محافظ بغداد: تجربة إقليم كوردستان في الإدارة والاستثمار ناجحة ونسعى للاستفادة منها

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أربيل (كوردستان24)- أكد محافظ بغداد، عطوان العطواني، ومحافظ أربيل، أوميد خوشناو، خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد اليوم الخميس، 18 حزيران 2026، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي والعمل المشترك لتنويع الموارد الاقتصادية وعدم الاعتماد الكلي على النفط.

وخلال المؤتمر، أثنى محافظ بغداد عطوان العطواني على التجربة الإدارية في إقليم كوردستان، داعياً إلى ضرورة تكثيف الجهود لتأمين إيرادات غير نفطية. وقال العطواني: "إن الظروف التي مررنا بها خلال الأشهر القليلة الماضية كانت بمثابة جرس إنذار يدفعنا لوضع حسابات دقيقة لكل أنواع الأزمات المحتملة".

وأضاف العطواني أن تجربة الإقليم في مجالي الإدارة والاستثمار تُعد "نموذجاً ناجحاً"، مؤكداً أن الحكومة لا يمكنها تحقيق التنمية بمفردها، مما يجعل التنسيق مع القطاع الخاص والاستفادة من تجربة الإقليم ضرورة ملحة للمرحلة المقبلة.

من جانبه، كشف محافظ أربيل، أوميد خوشناو، عن إجراء سلسلة من الاجتماعات الهامة، معرباً عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة. وقال خوشناو: "نعلق آمالاً كبيرة على الحكومة العراقية الجديدة، ونسعى لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين المحافظات".

وشدد خوشناو على ضرورة تحسين الروابط بين المحافظات العراقية كافة، مشيراً إلى أن "أساليب الحكم الخاطئة في الماضي تسببت في حالة من التباعد والقطيعة بين المحافظات"، وهو ما يتطلب جهداً مشتركاً لتصحيح المسار وتعزيز التكامل الإداري والاقتصادي.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تسعى فيه المحافظات العراقية إلى تعزيز آفاق التعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية المشتركة.