الأعرجي يترأس وفداً أمنياً في السليمانية لمتابعة تنفيذ الاتفاق الأمني مع إيران

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أربيل (كوردستان24)- ترأس مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، وفداً أمنياً رفيع المستوى في محافظة السليمانية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان له، أن الزيارة تأتي في إطار عمل لجنة الأمر الديواني رقم (23151) لبحث بنود الاتفاق الأمني المبرم بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتناول الاجتماع مناقشة الآليات والإجراءات الكفيلة بتنفيذ الاتفاق بشكل كامل، بما يضمن تعزيز التعاون الأمني المشترك وتطوير التنسيق بين الجانبين لحماية الحدود العراقية وتأمينها.