توزيع أكثر من 5 آلاف قطعة أرض على الموظفين والبيشمركة في قضاء عقرة

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- حضور محافظ دهوك، الدكتور علي تتر، جرت اليوم الخميس، 18 حزيران 2026، مراسم توزيع 5162 قطعة أرض سكنية عن طريق القرعة الإلكترونية على الموظفين ومنتسبي البيشمركة في حدود قضاء عقرة (ئاکرێ).

شملت عملية التوزيع، التي استهدفت الفئات المستحقة، الحصص التالية:

1398 قطعة أرض: خُصصت لموظفي مركز قضاء عقرة.

3764 قطعة أرض: خُصصت للموظفين وقوات البيشمركة في حدود ناحية "كردسين".

وفي مؤتمر صحفي عقده بالمناسبة، أعرب محافظ دهوك عن شكره لجميع الجهات ذات العلاقة التي ساهمت في إنجاح هذه العملية، مؤكداً أن العمل جارٍ وبكل طاقة لتجهيز الأراضي في بقية مناطق المحافظة وفقاً للإجراءات والتعليمات القانونية.

وكشف تتر أن المراحل السابقة شهدت توزيع نحو 18,000 قطعة أرض في مختلف أقضية ونواحي محافظة دهوك، مشدداً على أن محافظة دهوك كانت من السبّاقين في إتمام التحضيرات اللوجستية والقانونية لضمان وصول الحقوق إلى أصحابها.

يأتي هذا التوزيع تنفيذاً لقرار حكومة إقليم كوردستان الصادر في مطلع عام 2024، القاضي باستئناف منح قطع الأراضي للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين الذين لم يستفيدوا سابقاً، وذلك بعد توقف دام لسنوات.

وتعتمد اللجنة المشرفة آلية "النقاط" والقرعة الإلكترونية لضمان أعلى مستويات العدالة والشفافية في اختيار المستفيدين.