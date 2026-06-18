طهران: برنامجنا الصاروخي غير مطروح في التفاهم مع واشنطن

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت إيران أن برنامجها للصواريخ الباليستية غير مطروح في المفاوضات المقبلة مع الولايات المتحدة، والتي ستجرى بناء على مذكرة التفاهم الموقعة من رئيسي البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، للتلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الخميس 18 حزیران/یونیو 2026، "صواريخنا لا تحب إطلاقا أن يتحدث عنها أحد". وأضاف أن "الصواريخ الإيرانية مخصّصة للإطلاق فقط، لا للتفاوض".

كما أردف أن "القدرات الدفاعية لإيران لن تكون محل نقاش بأي شكل، ولا في أي مسار، ولا مع أي طرف".

أتت تلك التصريحات بعدما بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر ليونة تجاه هذه المسألة. إذ قال في تصريحات على هامش قمة مجموعة السبع التي استضافتها فرنسا، أمس، من "غير المنصف" ألا تحوز إيران صواريخ.

كما لفت إلى أن الموقف من الصواريخ يختلف عن الموقف من السلاح النووي.

هذا وكانت البنية الصاروخية الإيرانية تعرضت خلال الحرب التي شنتها أميركا وإسرائيل في 28 شباط/ فيراير الماضي لضربات كبيرة خلال الحرب.

وسبق لطهران أن رفضت أي بحث في "القدرات الدفاعية.

في حين حذّر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قبل اندلاع الحرب من أن إيران ستحتاج إلى التفاوض بشأن ترسانتها الصاروخية التي تراها واشنطن تهديدا لإسرائيل والقواعد العسكرية الأميركية في المنطقة.

يذكر أن ترامب ونظيره مسعود بيزشكيان كانا وقعا مساء أمس الأربعاء مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، بهدف التوصل في مهلة 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين، إلى اتفاق نهائي يشمل البرنامج النووي الإيراني وتخفيف العقوبات المفروضة على طهران.

بينما لم تتطرق المذكرة إلى البرنامج الصاروخي الإيراني الذي لطالما انتقدته الولايات المتحدة وإسرائيل.