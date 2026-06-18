ترامب يستعرض "إنجازات" إدارته ويؤكد: الولايات المتحدة أصبحت أقوى وأكثر احتراماً

منذ 3 ساعات

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تدوينة جديدة له اليوم، سلسلة من التصريحات المتفائلة التي استعرض فيها ما وصفها بالنجاحات الكبيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، مختتماً حديثه بعبارة "على الرحب والسعة!".

الاقتصاد والوظائف

في الجانب الاقتصادي، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تشهد حالة من الازدهار، مؤكداً أن "تدفق النفط" مستمر بقوة، وأن أسواق الأسهم تعيش حالة من "الانتعاش الكبير". كما لفت إلى أن أرقام الوظائف وصلت إلى مستويات قياسية، مدعياً أن الأسعار بدأت في الانخفاض، مما يساهم في تعزيز "القدرة الشرائية" للمواطنين.

الأمن القومي والملف الإيراني

وعلى صعيد السياسة الخارجية والأمن الدولي، شدد ترامب في منشوره على موقفه الحازم تجاه طهران، قائلاً: "إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً"، وأضاف أن هذا الالتزام سيجعل العالم "مكاناً آمناً".

قوة الدولة وهيبتها

واختتم ترامب تدوينته بالتأكيد على أن الولايات المتحدة باتت اليوم "قوية، آمنة، ومحترمة أكثر من أي وقت مضى"، في إشارة إلى استعادة البلاد لهيبتها الدولية تحت قيادته.

تأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه ترامب التواصل المباشر مع قاعدته الشعبية عبر منصته الخاصة، معتمداً على نبرة واثقة تركز على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الأمريكي وإعادة فرض القوة الأمريكية في المشهد العالمي.