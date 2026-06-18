منسق التوصيات الدولية: تفعيل البرلمان ضرورة لاستكمال تنفيذ التوصيات الدولية وتعزيز المسار الحقوقي في إقليم كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، د.، أن تفعيل الدور التشريعي لبرلمان كوردستان يمثل خطوة أساسية لدعم جهود الإقليم في تنفيذ التوصيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جهود جميع المؤسسات الدستورية من أجل استكمال مسيرة الإصلاح القانوني والمؤسساتي التي شهدها الإقليم خلال السنوات الماضية.

وأوضح زيباري أن حكومة إقليم كوردستان حققت تقدماً مهماً في مجال تنفيذ التوصيات الدولية، ولاسيما تلك المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتمكنت من إنجاز العديد من الالتزامات من خلال تبني السياسات والإجراءات الحكومية المناسبة، وتطوير آليات العمل المؤسسي بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة.

وأضاف أن عدداً من التوصيات الدولية يتطلب استكمال أو تحديث بعض الأطر القانونية والتشريعية بما ينسجم مع المعايير الدولية ومتطلبات الاتفاقيات ذات الصلة، الأمر الذي يجعل من تفعيل البرلمان واستئناف دوره التشريعي والرقابي ضرورة ملحة خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن إصدار أو تعديل القوانين ذات الصلة من شأنه أن يوفر البيئة القانونية المناسبة لتطبيق التوصيات المتبقية بصورة أكثر فاعلية واستدامة.

وبيّن زيباري أن تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان سيؤدي إلى تسريع وتيرة تنفيذ الالتزامات الدولية، ويسهم في معالجة التحديات القانونية والإدارية التي قد تواجه بعض الملفات، مؤكداً أن العمل المشترك بين المؤسسات الدستورية يشكل عاملاً أساسياً في ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

كما شدد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يعكس التزام إقليم كوردستان بتعهداته الدولية ويعزز مكانته كشريك فاعل في المنظومة الدولية المعنية بحماية الحقوق الأساسية وتعزيز التنمية المستدامة.

وفي ختام تصريحه، دعا زيباري جميع الجهات المعنية إلى دعم مسار تفعيل البرلمان وتعزيز التعاون المؤسسي خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في استكمال تنفيذ التوصيات الدولية، وتعزيز المكتسبات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان، وترسيخ أسس التنمية والاستقرار، بما يحقق المصلحة العامة ويخدم تطلعات مواطني إقليم كوردستان.