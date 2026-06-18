بغداد: تغييرات وتكليفات جديدة في عدد من المناصب الحكومية العليا

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت الحكومة الاتحادیة عن إجراء سلسلة من التغييرات في مناصب حساسة واستراتيجية، شملت محافظ البنك المركزي، ورئيس جهاز الأمن الوطني، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في شركة الخطوط الجوية العراقية.

وذكر مصدر مطلع لمراسل (كوردستان 24)، اليوم الخميس 18 حزيران 2026، أنه في إطار هذه التغييرات، تم إعفاء علي العلاق من منصبه كمحافظ للبنك المركزي العراقي، وتكليف الدكتور نزار ناصر بدلاً منه لإدارة البنك.

وعلى الصعيد الأمني، شملت التغييرات تعيين الدكتور باسم البدري رئيساً لجهاز الأمن الوطني خلفاً لعبد الكريم البصري المعروف بـ (أبو علي البصري)، كما تم تكليف قاسم العبودي بمهام مستشار الأمن القومي بدلاً من قاسم الأعرجي.

من جهة أخرى، أصدر وزير النقل العراقي أمراً وزارياً يقضي بإجراء مجموعة من التغييرات في الهيكل الإداري للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، وجاءت كالآتي:

- تكليف (محمد علي عبد الرسول عبد الستار) بمهام مدير قسم أمن الخطوط الجوية وحماية الطائرات، بدلاً من (علاء جبار مكي).

- تكليف (آلاء علي حسين) بمهام مدير القسم المالي، بدلاً من (زينب طه أحمد).

- تكليف (أحمد رحيم عتيد) بمهام مدير القسم القانوني، بدلاً من (عباس عواد طعمة).

- تكليف (أسعد عبود جاسم) بمهام مدير قسم التدقيق والرقابة الداخلية، بدلاً من (سراب كامل محمد رشيد).



وفي الختام، أشار التقرير إلى أن هذه القرارات تدخل حيز التنفيذ من تاريخ صدورها، وتأتي ضمن إجراءات الحكومة الجديدة لإعادة تنظيم المؤسسات الاستراتيجية وتجديد الكوادر العليا بما يصب في المصلحة العامة.