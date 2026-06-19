الزيدي يعفي مستشاره لشؤون المنافذ الحدودية ويكلّف العكيلي بدلاً عنه

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أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، علي فالح الزيدي، اليوم الجمعة (19 حزيران 2026)، أمراً ديوانياً يقضي بإعفاء مستشاره لشؤون المنافذ الحدودية والجمارك، سامي السوداني، من منصبه، وتكليف حسن العكيلي بدلاً منه، بالتزامن مع توجيهات مشددة لتعزيز القبضة الأمنية على الحدود.

وعلى صعيد متصل بملف أمن الحدود والمنافذ، وجّه الزيدي الأجهزة الأمنية والاستخبارية كافة العاملة في المنافذ الحدودية برفع وتيرة التنسيق الاستخباري، وتكثيف عمليات المراقبة والتحري.

لافتاً إلى ضرورة رفع تقارير دورية ومباشرة إلى مديري إدارة المنافذ لضمان سرعة الاستجابة الأمنية.

إلى ذلك، كشف مصدر مطلع في تصريح خاص، عن أن الحزمة الجديدة من التوجيهات الحكومية تهدف إلى تشديد الإجراءات الاحترازية في جميع المعابر الرسمية، وسد الثغرات لمنع أي خروقات أمنية، فضلاً عن إحكام السيطرة لمكافحة عمليات التهريب، والحد من أي محاولات تلاعب بالمال العام أو بالإجراءات الجمركية.