انطلاق المهرجان الدولي الرابع للأزياء الكوردية "شاڵ و شەپک" في زاخو

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أربيل (كوردستان24)- تنطلق اليوم في إدارة زاخو المستقلة، اليوم الأربعاء 10 حزيران 2026، فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان "شال وشبك" الدولي، وسط حضور رسمي وثقافي لافت.

ويستمر المهرجان لمدة يومين متتاليين، حيث تبدأ نشاطاته يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى المساء، وتتركز الفعاليات في منطقة كورنيش جسر دلال الأثري بمدينة زاخو.

وفي تصريح لموقع "كوردستان 24"، أكد كوفان حسين، أحد منظمي المهرجان، أن الحدث يتضمن مجموعة واسعة من الأنشطة الثقافية والفنية، مشيراً إلى أن الهدف الجوهري من المهرجان هو الحفاظ على التراث الكوردي والتعريف بالأزياء التقليدية كجزء من الهوية الثقافية للمنطقة.

وأضاف حسين: "أبرز فقرات المهرجان تتمثل في إقامة سوق ومعرض ضخم مخصص لتعريف وبيع أنواع الأزياء الكوردية، حيث يشارك في هذا الإطار 20 محلاً تجارياً جاءوا من أجزاء كوردستان الأربعة لتعرض نتاجاتها من (الشال والشبك) والأقمشة التقليدية".

وعلى صعيد الأنشطة الميدانية، أوضح المنظم أن فرقاً فنية وفنانين من مختلف أجزاء كوردستان سيقدمون عروضاً موسيقية وغنائية "جوالة" طوال فترة المهرجان، تتوزع بين جسر دلال الأثري، الكورنيش، وقلعة القشلة، لإضفاء أجواء تراثية وحيوية على المكان.

كما يتضمن الجانب المعرفي للمهرجان عقد ثلاث ندوات (بانيلات) علمية وأكاديمية متخصصة، بالإضافة إلى مراسم توقيع كتاب جديد يتناول تاريخ وصناعة "شال وشبك" وأنواع الأزياء الكوردية الأخرى، لتوثيق هذا الموروث الشعبي للأجيال القادمة.